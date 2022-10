Rihanna anuncia 'Lift me Up', música da triha sonora de 'Pantera Negra: Wakanda para Sempre'

A cantora Rihanna divulgou que lançará música, nesta sexta-feira (28), confirmado o retorno à carreira musical. A canção será parte da trilha sonora do filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' e já havia sido anunciada como lançamento pela Marvel na terça-feira (25).

O retorno da artista de Barbados já havia sido cogitado desde a confirmação dela como atração do intervalo do Super Bowl em 2023. Além da canção, o esperado é que Rihanna também lance um álbum musical nos próximos meses.

Na terça, a "confirmação" foi feita por um vídeo publicado pelo estúdio nas redes sociais do filme dirigido por Ryan Coogler. Nas imagens divulgadas, o título do filme dá espaço para a letra "R" e a data de lançamento da novidade.

Enquanto isso, no início da tarde desta quarta (26), Rihanna também fez a confirmação por meio das redes sociais. Com poucas palavras, a artista de Barbados revelou também o nome da música: 'Lift me Up'. Confira o trailer do filme:

Rihanna e Anitta

Na última terça (25), Rihanna anunciou Anitta como atração musical do "Savage x Fenty Show Vol. 4", desfile anual da marca de lingerie da cantora, que estreia no próximo dia 9 novembro no Amazon Prime Video.

Além de Anitta, cantam Burna Boy, Don Toliver e Maxwell. No desfile, modelos e personalidades como Cara Delevingne, Irina Shayk e Lily Singh, Ángela Aguilar, Avani Gregg e Bella Poarch estão confirmados.