Rihanna será atração do show de intervalo do Super Bowl

Ela voltou. Após publicar uma foto da mão segurando uma bola de futebol americano nas redes sociais, Rihanna aumentou o rumor de que seria a atração do intervalo do Super Bowl 2023. Poucos minutos depois, a própria NFL repostou a imagem confirmando a presença da cantora na próxima edição. "Temos um encontro marcado dia 12 de fevereiro de 2023", escreveu o perfil da liga.

Em 2020, a cantora havia recusado o convite da NFL em solidariedade a Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, que foi banido da liga de futebol americano após protestar contra a violência policial a negros durante a execução do hino nacional estadunidense.

Legenda: A artista pegou os fãs de surpresa neste domingo (25) Foto: Reprodução

O show durante os 15 minutos de intervalo do Super Bowl é um dos eventos mais aguardados do ano, assistido por centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Shakira, Jennifer Lopez, Maroon 5, The Weeknd, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars e Madonna foram alguns dos artistas que se apresentaram nas últimas edições.

Retorno aos palcos

O evento marcará o retorno de Riri aos palcos após hiato de cinco anos. A cantora vinha se dedicando aos negócios como empresária e também à maternidade. O último álbum lançado foi ANTI, em 2016.