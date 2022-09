Apresentador coroa miss errada e retira faixa durante concurso em Goiás; veja vídeo

O apresentador do Miss Goiás 2022 cometeu uma gafe e deu a vitória à candidata errada durante o concurso na última sexta-feira (23). A vítima do momento constrangedor foi a modelo e influenciadora Ana Lívia Diniz, 23 anos, representante do município Santa Helena de Goiás.

Ela chegou a receber a faixa de vitoriosa, mas teve o item arrancado segundos depois. "Desculpa, eu peço desculpa", disse o apresentador após o momento, dirigindo-se à real vencedora, que foi a miss Simone Cardoso, representante da cidade Rio Verde (GO).

Veja o momento em que a miss tem a faixa arrancada:

No vídeo do momento, é possível ver o apresentador coloca a faixa por trás da candidata. Ele teria alegado que não reconheceu a miss correta de costas. O G1 tentou entrar em contato com a organização do evento para pedir um posicionamento, mas não recebeu resposta.

Ana Lívia, entretanto, venceu o terceiro lugar, mas também reclamou que o evento não divulgou. "Não sabiam? Ah é, não foi divulgado, não falaram no evento. Mas mesmo assim, feliz demais com a minha colocação em meu primeiro concurso", escreveu.

A goiana brincou afirmando que "entende a Miss Colômbia", em referência à histórica gafe no Miss Universo 2015, quando a candidata da Colômbia foi coroada erradamente por Steve Harvey.

Indignação

Ana Lívia publicou um vídeo desabafando sobre o momento nas redes sociais: "A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento".

"Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar", comenta a goiana.

A modelo ainda pontuou "deu o seu melhor em todo o concurso" e havia se preparado psicologicamente: "Mas sigo meu caminho, como disse, pedi a Deus que fizesse o melhor pro meu caminho e se Ele quis assim, eu confio, Ele sabe de todas as coisas".

Após a repercussão da gafe, a jovem foi às redes sociais agradecer o apoio e esclarecer que não há nenhum tipo de clima ruim entre as misses.

"Não houve briga, discussões, nada. Fiz amizade com várias delas que levarei para a vida. Minha indignação (e de várias outras), foi com a organização do evento, apenas", pontuou Lívia.