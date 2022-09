Isadora Pompeo desativa Instagram depois de beijo entre Thomaz e Tati em A Fazenda

Isadora Pompeo excluiu o perfil no Instagram após Thomaz Costa, apontado como parceiro romântico da cantora gospel, e Tati Zaqui darem um beijo no reality "A Fazenda 14". A assessoria de imprensa do artista ressaltou que ele entrou solteiro no reality, conforme informações do portal Metrópoles.

A cantora publicou a decisão de "ficar off" das redes sociais por uns dias antes da divulgação do beijo entre Thomaz e Tati, mas o perfil foi excluido na sequência. O artista, que atuou em Carrossel, compartilhou estar apaixonado por Isadora logo após entrar para o programa.

Thomaz comentou que a cantora faz parte de um movimento religioso no qual relações sexuais acontecem apenas após o casamento. Ele disse que estava disposto a formalizar a relação dos dois.

Repercussão

Por causa da repercussão, a equipe do ator publicou um posicionamento ressaltando que Thomaz participa do reality solteiro. "Ele gosta de uma pessoa, mas é um sentimento dele. Eles não tem nenhum relacionamento e nunca ficaram"

A assessoria também comentou que a saída da cantora das redes sociais aconteceu antes da repercussão do beijo no programa. "Esse Stories [da Isadora Pompeo] foi feito horas antes do primeiro beijo do Thomaz na Fazenda, na madrugada", frisou.