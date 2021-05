Isadora Pompeo fala sobre separação de Thiago Maia: 'momentos difíceis pedem reflexão'

O volante do Flamengo Thiago Maia, de 24 anos, e a cantora gospel Isadora Pompeo, 21, terminaram o casamento de cerca de três meses no último fim de semana. O ex-casal apagou fotos do casório nas redes sociais e deixou de se seguir.

“Momentos difíceis pedem reflexão, bom senso e serenidade. Estou com minha família recarregando as energias para estar pronta para a minha música e meus fãs com todo amor que sempre procurei transmitir. Em breve, irei me pronunciar”, declarou a cantora para o portal Metrópoles nesta terça-feira (25).

Thiago Maia e Isadora Pompeo casaram em uma casa de festas do Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano.

Traição?

Ainda nesta segunda (29), a assessoria de imprensa de Thiago Maia negou que ele tenha traído sua ex-noiva, Marinna Lays, com Isadora Pompeu. Além disso, a equipe do jogador, por meio das redes sociais, também afirmou que o atleta não traiu a cantora gospel e criticou uma reportagem.

Na madrugada deste domingo, Isadora comunicou que dará um tempo nas redes sociais e garantiu que, “quando estiver pronta para conversar sobre tudo, voltará”.