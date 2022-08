Isadora Pompeo associa depressão a 'falta de Deus' e é corrigida no Encontro

A cantora gospel Isadora Pompeo associou depressão, que é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a "falta de Deus", durante participação no "Encontro", na manhã desta quarta-feira (10). O comentário rendeu uma enxurrada de críticas e até uma correção feita por Michelle Loreto, apresentadora do quadro "Bem-estar".

Ex-esposa do jogador Thiago Maia, com quem se foi casada por dois meses, a artista disse que só não se entregou à depressão e ao suicídio após o fim da relação por causa do agir de Deus em sua vida.

"Eu poderia passar por isso e deixar que tudo isso me matasse, acabasse com a minha vida, eu poderia viver uma depressão e passar por um suicídio, mas a diferença é que eu tenho um Deus, que dentro de mim trabalha com uma verdade tão grande que ele não faz eu acreditar nas mentiras que o diabo diz sobre mim", relatou.

Isadora continuou a declaração afirmando que enquanto o diabo a faz se sentir desacreditada, Deus a impulsiona.

"O diabo declara que eu sou uma derrotada, não vou mais conseguir, não adianta sair da cama, ninguém mais vai te aceitar, as redes sociais não são um lugar pra você, enquanto Deus diz: 'não, você é amada, você é querida, eu te perdoo, a minha verdade está sob você, vá e não peques mais'".

Correção de Michelle Loreto

No bloco seguinte do programa matinal de variedades, a jornalista Michelle Loreto deu um "serviço para o pessoal" explicando o que é a depressão, uma vez que a cantora havia falado sobre a doença sob o ponto de vista da religião.

"A depressão é um problema biológico desencadeado por algum fator ambiental. Então, se você está passando por um momento de depressão ou acha que está com depressão, você tem que procurar um profissional para te ajudar", alertou.

Michelle, que também é estudante de Psicologia, orientou que as pessoas com sintomas depressivos podem buscar ajuda médica nas unidades públicas de saúde.

"Você pode conversar com seu médico, ginecologista, clínico geral ou procurar um psiquiatra. Na maioria das unidades de saúde tem programa de terapia, de psicólogos", citou. "A sua saúde mental é extremamente importante para a sua saúde geral".

Após a intervenção da jornalista, a cantora complementou que também recorreu a um profissional de saúde. "Não foi só às custas da religião (...) É um combo, somos corpo, alma e espírito".

Repercussão nas redes sociais

O desserviço que é em plena Globo a Isadora Pompeo relacionando depressão com "falta de Deus" #Encontro — Leandro Conceição (@leandroconsi) August 10, 2022

Meu deus essa Isadora Pompeo falando que curou depressao com Deus, olha minha cara, ele pode até ter que ajudado MAS NÃO SEJA IRRESPONSÁVEL DE DIZER QUE FOI SÓ ISSO!! O negócio já é dado como frescura aí me vem em rede nacional falando isso — .. (@alinnepq_) August 10, 2022