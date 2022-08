Rafa Kalimann diz que perdeu a virgindade aos 13 anos: 'nunca mais parei'

A ex-BBB Rafa Kalimann, que recentemente assumiu namoro com o ator José Loreto, revelou ter perdido a virgindade aos 13 anos. A declaração foi dada pela influenciadora digital durante participação no podcast "Quem Pode", de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

"Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13 e aos 15 anos fui morar com ele, mas não deu certo. Ele me traiu".

Durante o bate-papo, Rafa também lembrou de quando mudou para São Paulo na tentativa de emplacar a carreira de modelo. A experiência de cinco anos, disse, foi "horrível, não deu certo", porque ela no padrão das modelos.

"Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava , emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima".

Novo romance

Depois de muitos romares, Kalimann e José Loreto assumiram o namoro no último domingo (7) durante show de aniversário de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro.

"A generosidade dele foi o que mais me encantou", comentou ela sobre Loreto, que disse: "Estamos juntos. Tudo me encanta nela".

As especulações sobre um possível romance começaram no fim do mês de julho. Eles foram fotografados juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Até então, os artistas diziam que era apenas uma amizade.