Saiba quanto é a fortuna de Shakira, revelada em processo de acusações de fraude fiscal

Shakira teve o patrimônio revelado enquanto enfrenta um processo de fraude fiscal na Espanha. De acordo com informações do jornal El Tiempo, a fortuna da cantora, em 2014, foi avaliada em 117 milhões de euros, cerca de R$ 614 milhões na cotação atual.

O Ministério Público de Barcelona pediu oito anos e dois meses de prisão para a artista, acusada de fraudar 14,5 milhões de euros do Tesouro espanhol entre 2012 e 2014. O órgão também exigiu que a estrela colombiana pague multa de 24 milhões de euros.

O documento com a sentença foi apresentado no último dia 29 de julho, após a cantora, que se declara inocente, rejeitar um acordo com o Ministério Público e dizer estar disposta a ser levada a julgamento.

Agora, o Tribunal de Barcelona deve decidir se vai abrir um julgamento oral para a artista de 45 anos, que poderia chegar a um acordo com o Ministério Público até o último momento.

IMPOSTOS

O desentendimento entre as partes é, no entanto, quase total por enquanto. O MP acusa Shakira de ter usado uma "estrutura corporativa" criada anos antes para evitar o pagamento de impostos na Espanha nos anos de 2012, 2013 e 2014, apesar de já residir no país por mais que os 183 dias por ano estipulado por lei.

"Com a plena convicção de sua inocência (...) Shakira não aceita acordo" com o Ministério Público e "decide avançar" com o processo, confirmaram os representantes jurídicos em nota em Barcelona, onde reside a cantora, que se mostrou confiante de que "a justiça vai provar que ela está certa".