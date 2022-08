De Shakira a Ricky Martin: noivo dança ao lado de amigos e surpreende esposa em Fortaleza; vídeo

Lado a lado, não importa o ritmo, Raísa Loureiro, 34, e Lucas Mendes, 32, foram apresentados há mais de 10 anos e viveram um dos momentos mais especiais da vida graças à dança. Com movimentos famosos, de Shakira a Ricky Martin, o noivou surpreendeu a esposa em uma perfomance durante o casamento em Fortaleza neste sábado (30).

Os dois praticam aulas de dança desde 2009, quando se conheceram, e o movimento do corpo traz alegria, amizades e uma sensação de liberdade desde então. Com isso em mente, Lucas resolveu reunir músicas que a esposa curte para uma coreografia especial. A coreografia é do professor Diego Borges.

"Ela não desconfiou em nenhum momento, estávamos preparando um dança em casal, mas há um mês eu tive a ideia de fazer em grupo com nossos amigos que temos em 10 anos de amizade", lembra o dentista.

Como a ideia surgiu pouco antes da celebração, os amigos só tiveram 2 ensaios para deixar tudo pronto. "Foi um sucesso, todo mundo ficou em extâse e depois a festa subiu de nível absurdamente. Foi sensacional", conta.

Ao longo do dia do casamento, Raísa recebeu alguns presentes, como flores, e foi avisada que ainda podia esperar algo mais.

"Quando ele falou no meu ouvido que a surpresa ia ser naquele momento eu fiquei sem entender nada. Os meninos me colocaram sentada na cadeira e foi muito engraçado", destaca. Eu não esperava que ele fosse fazer isso, porque ele é tímido com as pessoas, mas foi uma super surpresa e eu amei"

Legenda: Os dois estão juntos há mais de 7 anos e a dança participa de momentos importantes do relacionamento Foto: Olavo Andrade/Acervo pessoal

Quando o corpo transborda em felicidade, os movimentos buscam expressão. "É incrível, mesmo não podendo dançar todos os dias, toda vez que eu consigo me sinto livre", reflete Raísa.

Os dois começaram a namorar em 2015 e três anos depois decidiram casar, mas os planos tiveram de ser adiados mais de uma vez. "Vimos que dava certo botar esse projeto para frente e começamos a organizar as coisas para o casamento em agosto de 2020, mas veio a pandemia".

A festa chegou a ser marcada para janeiro de 2021 e depois em março daquele ano, mas o casal percebeu que só seria possível fazer a celebração em 2022. "Graças a Deus deu certo, eu agradeço muito os profissionais que estiveram com a gente nesse caminho que foi bem intenso", destaca.

Os gritos e aplausos dos convidados dão uma dimensão da felicidade compartilhada pelo encontro do casal. "Todas as pessoas que estavam lá foram escolhidas a dedo para curtir e comemorar com a gente o nosso amor e a nossa vida, porque se não fosse isso a gente nem precisava fazer uma celebração dessa", observa Raísa.

Lucas acrescenta que tudo foi preparado para os parentes e amigos, que "são a família que a gente escolheu", como define sobre as pessoas da faculdade, trabalho e grupo de dança.

"Tinham parentes que eu convivi a infância toda e que fazia até 10 anos que eu não via. Foi muito bom ter a presença de todo mundo e ver que as pessoas alí estavam para curtir", conclui.

Amor ligado pela dança

Os últimos 7 anos são de muito companherismo e aprendizados constantes, como avalia Raísa. "A gente passou por algumas dificuldades como todo mundo, mas isso ajudou a edificar o nosso relacionamento. Saber que ele está comigo do meu lado, seja o que for, me faz ser mais crente na rocha do nosso relacionamento"

Raísa Loureiro Dentista Eu não tenho como dizer o que ele representa para mim, porque eu acho que essa palavra nem existe no dicionário. É o amor da minha vida. Por ele eu brigo, defendo, sou feliz e fico triste quando ele está triste

Foram mais de 3 meses para escrever os votos do casamento e a certeza sobre ter acertado a pessoa com quem escolheu viver só cresce. "Eu já sou completa, mas ele soma e adiciona muitas características na minha vida. Deixa a vida mais colorida e bonita".

Sentimento compartilhado por Lucas, que vê um futuro planejado ao lado da esposa. "É o sorriso mais sincero, especial e mais maravilhoso que eu pude encontrar na minha vida. Ela é minha vida, meu tudo, meu amor. Esse período ao lado dela tem sido ótimo, moramos juntos desde 2016, e nossa vida encaixa direitinho", frisa.

