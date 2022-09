Tico Santta Cruz diz que esposa foi agredida e elogia policiais que atenderam à ocorrência

Tico Santta Cruz, vocalista da banda Detonautas, revelou que a sua mulher, Luciana Rocha Fontenelle, foi vítima de agressão na madrugada deste domingo (25). De acordo com o relato do cantor no Twitter, "cinco homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos" foram os responsáveis pela agressão.

De acordo com o artista, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi chamada e "impediu uma tragédia".

"Se não fossem as autoridades (do) 31º batalhão, teria acontecido uma tragédia", pontuou Santta Cruz. "A PM foi chamada e fez um excelente atendimento".

Em nota ao Splash, do Uol, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que foi acionada para checar um desentendimento em uma loja de conveniência na Barra da Tijuca.

"Chegando ao local, os policiais encontraram uma mulher, já acompanhada de seu esposo, informando que um grupo de homens a teria agredido verbalmente. Os policiais permaneceram no local até constatar que a situação estava estabilizada. O casal não quis proceder à delegacia naquele momento e ficou de registrar os fatos posteriormente", diz a nota ao Uol.

Tico e Luciana estão juntos há 22 anos e são casados há 7. Eles têm dois filhos: Bárbara, de 13 anos, e Lucas, de 20 anos.