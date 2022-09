Suspeitos de vazar informações de Klara Castanho serão ouvidos pelo Coren

Os profissionais de enfermagem suspeitos de vazarem informações privadas da atriz Klara Castanho devem prestar depoimentos ao Conselho de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) a partir da próxima semana. A informação foi publicada nesta sexta-feira (23) pela coluna Splash, do Uol.

Segundo a coluna, o Coren-SP informou que está "atuando no levantamento de informações acerca da ocorrência" envolvendo a atriz, que tem 21 anos de idade.

Relembre o caso

No último mês de junho, Klara publicou uma carta aberta revelando que foi estuprada, engravidou e decidiu dar o bebê para a adoção. A história veio à tona porque a apresentadora Antonia Fontenelle e o colunista Leo Dias, do Metrópoles, expuseram o caso antes — sem citar nominalmente a atriz, mas dando a entender que se tratava dela.

O posicionamento da atriz provocou o Coren-SP, que iniciou uma investigação sobre os profissionais que podem ter vazado as informações clínicas dela à mídia.

Representantes do Conselho chegaram a visitar a unidade em que Klara foi atendida, mas não tiveram acesso ao prontuário da atriz. Por isso, a entidade teria decidido convocar os profissionais da escala para colher os depoimentos e investiga a possibilidade de quebra de sigilo durante exercício profissional.

"O Coren-SP reitera sua solidariedade com a Klara Castanho e seu compromisso com a devida apuração do caso, respeitando todos os ritos estabelecidos pelo Código de Processo Ético, em especial aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório", disse o Conselho à coluna Splash.