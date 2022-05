Nasce primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky

O filho de Rihanna e A$AP Rocky já nasceu. De acordo com o portal de notícias TMZ, o bebê já tem quase uma semana de vida, pois nasceu no último dia 13 de maio.

É o primeiro filho do casal. A criança nasceu em Los Angeles e ainda não se sabe o nome do menino.

Rihanna foi vista publicamente com o barrigão pela última vez no dia 9 de maio, passando o dia das mães com o companheiro.

Em abril, havia sido reportado que a cantora queria que o filho nascesse em Barbados, sua terra Natal. Ela foi flagrada com diversas bagagens no aeroporto.

Gravidez

A gravidez de Rihanna foi anunciada pelo casal em janeiro, mas ela já estava com alguns meses de gestação. O anúncio veio um post da barriga da artista, publicada por A$AP Rocky.

A gestação foi bem curtida pela artista. Em abril, no aniversário de sua mãe, ela compartilhou um relato emocionante: “Hoje, é o aniversário da minha Rainha!!! Estar à beira da maternidade, desbloqueou novos níveis de amor e respeito que tenho pela minha mãe, de uma maneira que nunca poderia explicar!”, disse.