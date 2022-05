Met Gala 2022: grávida, Rihanna ganha homenagem de estátua em mármore

Grávida, Rihanna foi exaltada no Met Gala 2022, mesmo não estando presente no evento, que aconteceu na noite da última segunda-feira (2).

Riri ganhou uma homenagem no baile mais badalado da moda mundial, em que foram dispostas estátuas de mármore em uma espécie de exposição temporária no Museu Metropolitano de Arte, em Nova York.

Na exibição, o monumento da artista aparece logo na entrada, juntamente a outras obras de arte. A réplica de Rihanna tem o tamanho real da artista, e foi feita exatamente como no ensaio fotográfico que fez para a revista Vogue semanas atrás.

"Obrigada, Museu Metropolitano de Arte e revista Vogue por esta homenagem histórica!", agradeceu Riri no Instagram ao compartilhar um vídeo da estátua de mármore. De acordo com a direção da instituição, a ideia era imortalizá-la como um ícone da moda.

Veja estátua

Foto: Reprodução/Instagram

Inspiração para a estátua

Foto: Reprodução/Vogue

A última vez de Rihanna no baile do Met Gala foi em 2021, acompanhada do namorado A$AP Rocky. A artista apostou em um vestido monocromático preto com cauda.