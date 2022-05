Manu Ríos foi 'acompanhante' de Anitta no Met Gala 2022, diz jornal

A cantora Anitta chamou atenção dos fotógrafos no baile anual Met Gala 2022, na noite de segunda-feira (2). Outra situação com a carioca também foi motivo de atenção da imprensa. Os olhares se voltaram para o “acompanhante” da funkeira, o espanhol Manu Ríos. As informações são do jornal do O Globo.

Anitta e Manu vestiriam a mesma marca no evento, a italiana Moschino. A cantora também segue o espanhol no Instagram, rede em que o rapaz costuma compartilhar cliques sensuais.

Quem é Manu Rios?

Legenda: Em redes sociais, Manu Rios posta ensaios fotográficos Foto: Reprodução/Instagram

Manu Rios é um dos astros da série "Elite”. Ele ficou conhecido por protagonizar muitas cenas de sexo na quarta temporada do seriado. Apesar da repercussão nas redes sociais, o ator já tem uma estrada no mundo das artes.

Chegou a estrelar uma montagem do musical “Os miseráveis”. No YouTube, compartilhava vídeos de covers. Consta ainda no currículo uma participação na competição musical Cántame Cómo Pasó.

O ator espanhol já foi capa de revistas como “Esquire”, “Man About Town”, “Icon” e “Wonderland”.