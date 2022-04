Rihanna desembarca em Barbados e se prepara para o parto ao lado de A$sap Rocky

A cantora Rihanna chegou ao seu país natal, Barbados, para dar à luz, de acordo com o jornal Daily Mail. A cantora foi flagrada usando um vestido e carregando bagagens no desembarque do aeroporto.

O rapper A$sap Rocky, namorado da artista, já aguardava no local e os dois se encontraram do lado de fora do terminal. Ele usava uma camisa de frio com um capuz para tentar despistar possíveis registros fotográficos.

Na semana passada, houve rumores de separação do casal após suposta tração do cantor, que foram desmentidos pela empresária de Rihanna. O perfil do Twitter que havia divulgado a informação também reconheceu que tratava-se de um engano.