Princesa Leonor quebra tradição e preocupa os pais, diz imprensa espanhola

Conforme a imprensa espanhola, Leonor, de 18 anos, conhecida como Princesa das Astúrias, decidiu que não irá passar as férias no Palácio Real de La Almudaina, em Palma de Maiorca.

A princesa optou por viajar com amigos que conheceu no primeiro ano de formação militar, em Zaragoza, o que deixou os pais da jovem, o rei da Espanha Filipe VI, e a mãe, Letícia, assustados com a decisão. Leonor quis viajar com os amigos como uma forma de despedida, já que irá se mudar para Pontevedra e continuar os estudos na nova cidade.

Leonor explicou aos pais que sua prioridade será sempre os compromissos reais, porém, no tempo livre, ela quer ter independência e reforçou que agora é maior de idade.

O Rei Filipe VI e Letícia ainda são pais de Sofia, de 17 anos.

Namorado brasileiro

Em 2023, foi apontado que Leonor teria namorado um milionário brasileiro, identificado somente como Gabriel. O dois se conheceram colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. O romance, no entanto, não continuou.