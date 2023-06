Princesa Leonor, herdeira da Espanha, termina namoro com brasileiro, diz imprensa espanhola

A princesa da Espanha Leonor Bourbon, de 17 anos, terminou o relacionamento com o brasileiro Gabriel. As informações foram publicadas pelo jornal El Nacional, que teria recebido detalhes diretos dos amigos próximos do ex-casal.

A espanhola e o brasileiro se conheceram no colégio de ensino médio no País de Gales, em que se formaram no último dia 20 de maio. Gabriel, que não teve o sobrenome revelado, deu indícios de que queria estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York, enquanto a integrante da realeza deve integrar o alistamento militar em Zaragoza, para assumir o trono no futuro.

Família milionária

Nascido em São Paulo, Gabriel foi criado nos Estados Unidos e, conforme detalhes da revista Bunte, é filho de um casal milionário. A mãe, supostamente, trabalha na área publicitária e o pai trabalha no Deutsche Bank, além de ser doutor em filosofia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

Ainda conforme o jornal, os familiares de Gabriel moram às margens do rio Hudson, em Nova York. Na escola, o jovem jogava futebol e lacrosse, além de fazer aulas de arte.

Enquanto isso, a vida de Leonor segue a todo vapor. O início do semestre letivo de Leonor na academia militar está previsto para 17 de agosto deste ano, onde passará por treinamentos na terra, no mar e no ar, seguindo regras rígidas de vestimenta, cabelos, unhas, com um intenso preparo físico.