Rei Charles III voltará às funções públicas na próxima semana, diz Palácio de Buckingham

Ainda em tratamento de um câncer, o rei Charles III retomará a agenda de atividades públicas na próxima semana, segundo anunciou nesta sexta-feira (26) o Palácio de Buckingham.

A equipe médica do monarca elogiou o seu "progresso" contra o câncer e disse ter o encorajado a retomar os compromissos. No entanto, o palácio afirmou ainda não saber até quando irá o tratamento do monarca.

Veja também Mundo Homem negro morre ao ser imobilizado pela polícia nos EUA: 'Não consigo respirar' Mundo 'Porta do Inferno' no Turcomenistão foi criado por erro humano; fosso chega a mais de 400°

Charles irá reabrir a agenda pública com uma visita a um centro de tratamento de câncer na próxima terça-feira (30), o que será a primeira de uma série de compromissos externos que Sua Majestade realizará nas próximas semanas", disse o palácio na nota.

Na agenda de Charles III, também está a recepção do imperador do Japão, Nahurito, que fará uma visita de Estado ao Reino Unido em junho.

"À medida em que se aproxima o primeiro aniversário da coroação (em maio), Suas Majestades permanecem profundamente gratas pelas muitas gentilezas e bons votos que receberam de todo o mundo durante as alegrias e desafios do ano passado".

Ainda no comunicado, o palácio divulgou uma foto do rei e de sua esposa, a rainha consorte Camilla, durante uma caminhada nos jardins do Palácio de Buckingham no início de abril.

Legenda: O rei Charles III ao lado da rainha consorte Camilla em nova imagem divulgada pelo Palácio de Buckingham Foto: Divulgação/ Palácio de Buckingham

O estado de saúde do rei

Charles estava afastado das atividades públicas desde o início de fevereiro, quando foi anunciado pelo Palácio de Buckingham que ele estava com câncer, logo após ser submetido a uma cirurgia de próstata.

Na mesma semana em que foi divulgado o comunicado, sites de fofoca dos Estados Unido e do Reino Unido afirmaram, com base em fontes da monarquia britânica, que as condições de saúde do rei haviam piorado.

O TMZ, site norte-americano, afirmou que o plano funeral de Charles III foi atualizado por conta da sua suposta piora. O Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre as notícias, mas, no comunicado desta sexta, fala que o rei passou por "um período de tratamento e recuperação".