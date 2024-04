Estado de saúde do rei Charles III é preocupante, diz site

Conforme informações do site “The Daily Beast”, o estado de saúde do rei Charles III teve uma piora significativa. Em fevereiro desse ano, foi divulgado que o monarca está em tratamento contra um câncer de próstata.

“É claro que ele está determinado a vencer a doença e eles estão apostando tudo nisso. Todos continuam otimistas, mas ele está realmente muito mal, mais do que estão deixando transparecer”, disse uma fonte do portal.

Ainda segundo o site, os detalhes que envolvem o funeral de Charles III tem sido atualizados com frequência. Fontes do The Daily Best afirmam que o roteiro da despedida, intitulado Operação Ponte Menai, seguindo a tradição de batizar os planos funerários com nomes de pontes, tem centenas de páginas, e começou a ser preparado um dia após a morte da rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

“É claro que eles estão analisando todos os aspectos do Ponte Menai. O funeral da rainha funcionou como um relógio e estabeleceu um padrão elevado. Não é uma coisa emocional, é um trabalho levado muito a sério e é absolutamente compreensível que ninguém planeja ser pego de surpresa”, disse um funcionário envolvido no planejamento de funerais da realeza.

Charles mantém certa distância da mídia desde que divulgou que está doente. Assim como ele, Kate Middleton, esposa de William, também enfrenta um câncer, mas ela optou por não revelar onde a doença está localizada.