Filha do criador do Slack é encontrada em van com homem dez anos mais velho

Mint Butterfield, jovem que estava desaparecida nos EUA desde o dia 21, foi encontrada dentro de uma van branca no sábado (27), na companhia de um homem dez anos mais velho.

A jovem, que é fruto da união do co-fundador da app Slack com a responsável pelo software Flickr, tem 16 anos. Estava com Christopher "Kio" Dizefalo, de 26. O homem descreveu-se como "um amigo adulto da vítima", de acordo com o San Francisco Standard do domingo (28).

A garota, que já era marcada pela polícia como sendo uma pessoa de risco, devido a comportamentos errados anteriormente, foi encontrada sem qualquer sinal de violência. Os agentes da polícia da Califórnia suspeitavam que ela estivesse em Tenderloin, região conhecida como a "cracolândia" norte-americana, ainda de acordo com o periódico.

O local, há décadas, é palco de abuso de drogas, crime e abriga pessoas em situação de rua e, mais recentemente, se tornou ponto de atenção das autoridades em meio ao recorde nas estatísticas do uso de fentanil.

Mint e Christopher disseram às autoridades que tinham fugido voluntariamente de casa. O homem é, contudo, suspeito de ter persuadido a adolescente a tomar a atitude. Logo após ser encaminhado para a polícia, Dizefalo foi preso sob acusação de "múltiplas violações criminais" e levado para a prisão. A fiança estabelecida para ele ficou em US$ 50 mil, o equivalente a mais de R$ 250 mil. Já Mint Butterfield foi ouvida e enviada para casa, sem ferimentos, depois do ocorrido.