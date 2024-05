Meteoro cruza e ilumina céu de Portugal; veja vídeos

Um meteoro cruzou o céu de Portugal neste sábado (18). Diversos vídeos do momento mostram, de diferentes pontos de vista, a passagem do corpo celeste. É possível ver a cauda do meteoro e, ainda, ele emitindo uma forte luz azulada. Ele também foi avistado em pontos da Espanha, como a cidade de Cádiz.

A passagem do meteoro ocorreu por volta das 23h50 no horário de Portugal, 19h50 pelo horário de Brasília. A maioria dos registros feitos é de moradores do norte do país europeu, mas ele teria passado por todo o território português.

Foi registrada uma ocorrência de “queda de meteorito” na zona da vila de Castro Daire, mas bombeiros foram ao local e não encontraram nada. Até agora, não se sabe onde ou se os fragmentos do corpo celeste caíram.

Confira vídeos:

Brutal!!!!!!! ☄️

Conseguimos ver o meteoro a atravessar a atmosfera!

Porto, Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/2LsaZ4Tnfc — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

Cámara 24h de la Plaza Sevilla en Cádiz graba el meteorito del que todo el mundo habla a las 00:46 de la noche ⬇️⬇️ pic.twitter.com/5w6eGYAKSA — 𝑱𝑪 ⚜ (@jcarlosscb) May 18, 2024

Porto ☄️ pic.twitter.com/TZuYuIgkSf — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 18, 2024

Meteoro ou meteorito?

Dependendo de onde um corpo celeste está, ele recebe diferentes nomes. Enquanto atravessa o espaço, ele é conhecido como “meteoroide”. Quando ele chega à atmosfera e se torna visível, é chamado de “meteoro”. Finalmente, quando atinge a superfície da terra e se desfaz em fragmentos, torna-se um “meteorito”.