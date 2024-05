Noivo morre no dia do casamento e mulher descobre que era traída há um ano: 'Frustração'

Uma nova-iorquina descobriu que o noivo, que morreu de uma parada cardiorrespiratória poucas horas antes do casamento, a estava traindo há mais de um ano. O caso foi relatado recentemente pelo periódico norte-americano New York Post.

Segundo o jornal, Kaitlin Palmieri, 35, estava noiva de Eric, 33, em agosto de 2020, quando viu o homem falecer pouco antes de dizer "sim" no altar. Desanimada, a mulher entrou em um ciclo de desespero, até descobrir que o companheiro vivia uma vida "dupla". "Eu queria explodir de raiva", disse Palmieri ao The Post. Ela mora em Long Island.

A descoberta da traição ocorreu apenas em novembro do ano passado. De acordo com a mulher, o noivo, que era um consultor financeiro viajante, a estava traindo com uma outra mulher na Costa Oeste por mais de um ano antes de sua morte.

"Parecia que eu estava emocionalmente presa e não conseguia correr para lugar nenhum", lembrou Palmieri. "Tive muita frustração e não tinha onde colocar, porque ele se foi", desabafou.

Descoberta

Palmieri descobriu a traição quando se deparou com uma postagem peculiar dedicada ao seu falecido noivo no Instagram, no dia em que ele faria 37 anos. No início, a mulher achou estranho, mas achou que se tratava apenas de uma coincidência, e que ambas estavam lembrando de dois homens mortos diferentes chamados Eric.

No entanto, depois de entrar em contato com a autora da postagem, Palmieri descobriu que se tratava, na verdade, da mesma pessoa. "Ele estava namorando outra mulher, que conheceu online, desde março de 2019", afirmou a traída.

Foi aí que, na troca de mensagens entre as duas mulheres, surgiram diversos prints de mensagens de texto, mostrando que o caso começou sete meses antes de Eric pedir Palmieri em noivado, no Central Park, com uma proposta de "conto de fadas". "As últimas mensagens que eles compartilharam eram mensagens sexuais e repugnantes. [...] Eric as enviou para ela sete dias antes do nosso casamento", compartilhou ela.