Helicóptero com o presidente do Irã se envolve em acidente e faz pouso forçado O helicóptero também transportava o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, e o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, além de outras autoridades

Escrito por Redação , 12:57 - 19 de Maio de 2024 Atualizado às 12:58