Blue Origin, de Jeff Bezos, completa com sucesso voo espacial tripulado

A missão espacial da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, foi bem sucedida neste domingo (19). A nave New Shepard decolou às 11h36 (horário de Brasília) e percorreu um trajeto de dez minutos no espaço.

Veja imagens do lançamento:

Esse é o primeiro voo espacial tripulado da Blue Origin depois de quase dois anos. A última vez havia sido em agosto de 2022. Menos de um mês depois um foguete da Blue Origin caiu por uma falha no motor. Não havia tripulantes e não houve feridos.

A empresa havia retomado os voos em dezembro do ano passado, poucos meses depois da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) pedir uma série de ajustes no foguete New Shepard. No fim do ano passado, não haviam tripulantes no voo.

Agora, a missão espacial batizada de NS-25 contou com a tripulação máxima permitida no New Shepard, seis pessoas.

Primeiro homem negro a se candidatar a uma vaga de astronauta

Um dos tripulantes da missão foi Ed Dwight. Ele foi o primeiro homem negro a se candidatar a uma vaga como astronauta nos Estados Unidos, em 1963. Ele chegou inclusive a fazer o treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos e foi recomendado para a Nasa.

Dwight se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Ele tem 90 anos e 8 meses de idade.

A única mulher na missão foi a contadora aposentada Carol Schaller. Também integraram a tripulação o piloto de aviões Gopi Thotakura e os empresários Mason Angel, Sylvain Chiron e Kenneth L. Hess.