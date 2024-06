Médicos retiram feto de 18 cm do crânio de bebê chinesa de 1 ano

Uma bebê chinesa de um ano foi levada ao hospital após sua mãe notar um atraso nas habilidades motoras e de fala. Ao fazer um check-up, os médicos descobriram que a incapacidade de ficar em pé e o aumento do perímetro da cabeça da criança tinham um motivo e não era um simples tumor.

Na verdade, a bebê armazenava o feto do irmão dentro de seu crânio.

O American Journal of Case Reports publicou, no dia 21 de junho, um artigo descrevendo o caso. De acordo com eles, o feto tinha cerca de 18 centímetros e havia desenvolvido braços, cabelos e olhos.

O que é um feto parasita?

Conhecido com fetus in fetu ou feto parasita, a condição é uma malformação rara e consiste no desenvolvimento de um resquício de embrião ou feto dentro do corpo do irmão gêmeo, com a junção dos corpos de forma semelhante à de siameses, mas com a total assimilação do corpo de um pelo outro.

Apesar de ser incomum, a condição pode acontecer em locais como crânio, sacro e boca.

O feto retirado da cabeça da bebê chinesa tinha 18 centímetros e já tinha desenvolvido braços, olhos e cabelo.

A menina não resistiu à cirurgia e faleceu 12 dias após o procedimento.

A paciente ficou inconsciente após a cirurgia e teve convulsões difíceis de serem controladas.