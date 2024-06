Vídeo mostra mar congelado em região Sul da Argentina; veja

O mar da província Terra do Fogo, localizada no sul da Argentina, congelou na última terça-feira (25). O fenômeno foi registrado após as temperaturas da cidade de Rio Grande registrarem -10°C no fim de semana.

Conforme o Uol, o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) previu a manutenção das temperaturas abaixo de zero ao longo da semana.

Além disso, a região da Patagônia teve alerta para ventos fortes. Entre terça e quarta-feira (26), a população foi informada de que as rajadas de vento poderiam atingir mais de 100 km/h na costa central.

Com a queda da temperatura, a água dentro de alguns encanamentos da região também congelaram. Por isso, na terça, a Direção Provincial de Obras e Serviços Sanitários restringiu o abastecimento de água para recuperar os níveis de armazenamento.

Veja também Mundo Cratera de 30 metros de profundidade se abre em parque nos EUA; vídeo mostra momento Mundo Burro é encontrado como macho alfa de manada de veados nos EUA após cinco anos desaparecido; vídeo

Massa de ar frio

Ainda segundo o Uol, o fenômeno ocorreu depois da região ser afetada por uma massa de ar frio de origem polar. Somado a isso, havia pouco vento e baixa movimentação de ondas.

Com isso, o frio e a quietude das águas estavam nas condições necessárias para congelar. A Província segue em alerta de frio extremo.