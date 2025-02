Moraes rebate nota dos EUA sobre sanções a plataformas e diz: 'Deixamos de ser colônia em 1822'

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu nesta quinta-feira (27) o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que emitiu nota para criticar as sanções feitas pela Corte às redes sociais X e Rumble. Moraes tem sido alvo de ataques dos EUA desde a última semana, e inclusive um comitê do Congresso norte-americano aprovou um projeto de lei que deporta e proíbe a entrada de estrangeiros que "atuem contra a liberdade de expressão" do país.

"Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma República independente e cada vez melhor", disparou Moraes.

Nesta semana, o Departamento de Estado do território norte-americano divulgou uma nota acusando o ministro de censura: "O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos EUA, incluindo o Brasil.

"Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos EUA por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão", disse o texto.

Na resposta, Moraes ainda relembrou os 73 anos da primeira sessão da Organização das Nações Unidas (Onu) e falou sobre a colaboração dos países na luta "contra o fascismo, contra o nazismo, contra o imperialismo, em todas suas formas, seja presencial, seja virtual, e também a defesa da democracia e a consagração dos direitos humanos".

O ministro da STF afirmou que na relação entre os membros da ONU não pode ter "coação" ou "hierarquia".

Ataques a Moraes

As tensões começaram após Moraes determinar a suspensão do aplicativo Rumble, que é uma alternativa ao YouTube, no Brasil. Em resposta, a empresa dos EUA abriu um processo judicial contra o ministro, alegando censura e violação da soberania do País.

O Ministério das Relações Exteriores se manifestou em nota, nesta quarta-feira, sobre a crítica do Departamento de Estado dos Estados Unidos acerca dos bloqueios e multas impostas a empresas norte-americanas pelo ministro Alexandre de Moraes no Brasil.

O Itamaraty disse ter recebido "com surpresa” a manifestação do governo estadunidense e reiterou que não tolera a politização de decisões judiciais.