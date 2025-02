Ainda que muitos já tenham ouvido falar da banda estadunidense "Velvet Underground" — aquela, que tem o "álbum da banana" — nem todos ouviram falar do seu icônico vocalista Lou Reed. E a maioria daqueles que já ouviram falar de Lou Reed certamente não conhece todos os detalhes de sua trajetória enquanto artista. Em busca de revelar o legado desse gênio rebelde e preencher as lacunas dessa história, o pesquisador Will Hermes escreveu o livro "Lou Reed: O Rei de Nova York".

A biografia, publicada no Brasil pela editora BestSeller, é fruto de um trabalho de cerca de dez anos do crítico musical estadunidense, conhecido por escrever artigos para a revista Rolling Stone e o jornal The New York Times.

Apesar de saber que já existia muito material sobre o cantor, Will percebia que as informações estavam dispersas em diferentes locais. Decidiu, então, cumprir a desafiadora tarefa de juntar os inúmeros vestígios deixados pelo artista. Grande parte dos detalhes, inclusive, não estavam disponíveis na internet.

Então, quando a Biblioteca de Artes Cênicas adquiriu e tornou acessível ao público o arquivo de Lou Reed, o pesquisador percebeu que aquela era a sua oportunidade. “A motivação para o livro foi mesmo o amor, foi amar a música desse homem, amar o 'The Velvet Underground'", declarou em entrevista ao Centro de Pós-Graduação da City University of New York (CUNY).

No processo de construção do livro, que levou dez anos — entre pausas e picos de criatividade — o biógrafo conversou com amigos, críticos, familiares e outros pesquisadores do cantor. "Você realmente se sente parte de uma família", disse. O arquivo da Biblioteca de Artes Cênicas passou a ser um dos refúgios de Hermes.

Quem foi Lou Reed?

Lewis Allen "Lou" Reed nasceu no dia 2 de março de 1942, em Nova York, nos Estados Unidos. No livro, o público se depara com o detalhamento da trajetória do artista controverso, passando pela infância dele em Long Island até chegar em morte, em 2013. Os capítulos oferecem mergulhos profundos sobre o ambiente familiar em que cresceu, seu perfil de estudante e sua relação com a sexualidade.

As informações se entrelaçam até formar uma teia multifacetada e complexa de dados, detalhes e curiosidades que ajudam o público a compreender não apenas quem ele era enquanto artista, mas também enquanto pessoa.

Essas camadas acrescentam nuances a essa figura, apresentando as experiências traumáticas e marcantes que ajudaram a moldar sua visão de mundo e a influenciar sua produção artística. Dono de hits como "Sunday Morning", "Heroin", "Perfect Day" e "Walk on the Wild Side", ele fez parte da cena nova-iorquina que atravessou artistas como Leonard Cohen, Patti Smith, Nico, e David Bowie.

Sua arte carregava transgressão e melancolia. Reed almejava ser único — queria uma posição de destaque na história da música — e carregava em si a autoconfiança capaz de atrair o apoio de grandes nomes, como o do também icônico Andy Warhol.

Ao longo de sua trajetória, Reed lançou dezenas de discos, explorando diferentes estilos musicais, enquanto tentava se manter fiel a sua essência.

Revolução na cena de Nova York

Foi em 1965 que Lou Reed fundou a banda Velvet Underground, ao lado de John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker.

Devido à figura do vocalista, a banda teve o famoso artista plástico Andy Warhol como mentor, que chegou inclusive a fazer a capa de um de seus álbuns mais icônicos: "The Velvet Underground & Nico". As letras de Reed eram um retrato dos Estados Unidos de sua época, e ele não evitava abordar temáticas mais "delicadas", como drogas e vícios.

Em 1967, o álbum de estreia do Velvet Underground causou choque e estranhamento no público, mas hoje ocupa um espaço nos clássicos da música.

No entanto, em 1970, a banda Velvet Underground chega ao fim. Lou Reed seguiu em carreia solo e conquistou o público com álbuns como "Transformer" (1972) e "Berlin" (1973). Em sua carreira, Reed explorou diferentes estilos musicais, enquanto buscava se manter fiel à própria essência.

Legado de Lou Reed

Lou Reed morreu em 2013, aos 71 anos, deixando um legado para a música, que resultou em movimentos como o punk rock e o indie rock. Essa biografia surge, então, como um testemunho desse legado, revelando os bastidores da carreira, relacionamentos, vícios e paixões. Em resumo, um retrato íntimo de Lou Reed.

Dentre alguns principais pontos abordados no livro, estão:

A infância e a juventude de Lou Reed;

A formação do Velvet Underground, o impacto da banda na cena musical e a carreira solo;

Os relacionamentos de Reed, incluindo seu casamento com a cantora Laurie Anderson.

Os vícios em drogas e álcool.

Após mais de dez anos de sua morte, esse artista segue inspirando diferentes gerações, conseguindo atravessar as barreiras de tempo e de espaço.

