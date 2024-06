Cratera de 30 metros de profundidade se abre em parque nos EUA; vídeo mostra momento

Uma grande cratera surgiu no meio de um campo de futebol em um parque localizado em Alton, Illinois, nos Estados Unidos, na última quarta-feira (26). O incidente foi registrado por câmeras de segurança do local.

De acordo com a mídia americana, o buraco tem dimensões estimadas em 30 metros de largura, com 9 metros de profundidade. Ainda segundo a imprensa local, a cratera foi causada devido a uma mina subterrânea da empresa New Fronte Materials.

Veja também Mundo Bebida alcoólica adulterada pode ter causado a morte de 63 pessoas na Índia Mundo Biden e Trump se enfrentam em primeiro debate crucial nos EUA; saiba onde assistir

No momento da erosão, alguns pontos de iluminação do campo foram engolidos pela cratera. A área foi isolada e deverá passar por inspeções de especialistas para compreender o nível de danos e dos reparos necessários.

O caso foi relatado à Administração de Segurança e Saúde de Minas. "Trabalharemos com a cidade para remediar esse problema o mais rápido e seguro possível para garantir o mínimo impacto na comunidade", escreveu a pasta.

Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido no local. Todos os eventos do parque foram cancelados. Nas redes sociais, o setor de Parques e Recreação da cidade pediu "desculpas pelo inconveniente" e informou que o parque ficará fechado até o fim das investigações.