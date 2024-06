Presidente da Bolívia denuncia tentativa de golpe de estado após ação de militares

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nesta quarta-feira (26) "mobilizações irregulares" de militares após tropas e tanques se posicionarem na frente da sede do governo em La Paz.

"Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada", escreveu o presidente na rede social X.

O ex-presidente Evo Morales afirmou que "um golpe de Estado" está sendo gestado na Bolívia. "Gesta-se o Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques se mobilizam na Praça Murillo", disse Morales na rede social X.

"Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que é gestado e liderado pelo general", declarou Juan José Zuñiga, comandante do exército, nas redes sociais.

Organização dos Estados Americanos (OEA) condena mobilizações

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro afirmou que a entidade não tolerará qualquer forma de violação da ordem constitucional" na Bolívia.

"Expressamos nossa solidariedade ao presidente Luis Arce Catacora. A secretaria-geral da OEA não tolerará qualquer forma de quebra da ordem constitucional legítima na Bolívia, nem em qualquer outro lugar", disse Almagro.

Lula comenta situação na Bolívia e declara que "golpe nunca deu certo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a situação de instabilidade política na Bolívia e declarou que "golpe nunca deu certo". O chefe do Executivo informou que aguarda mais informações sobre a situação na nação vizinha antes de anunciar algo. As informações são do g1.