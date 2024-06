Quem é Luis Arce, presidente da Bolívia ligado a Evo Morales e alvo de golpe de estado

O presidente Luis Arce convocou os bolivianos a se mobilizarem contra a tentativa de golpe de Estado por parte de militares. Os agentes tentaram invadir a sede do governo no centro de La Paz, nesta quarta-feira (26). Arce é presidente do país latino-americano desde 2020.

Quem é Luis Arce

Em 2009, por nomeação de Evo Morales, o gestor atuou como ministro da Economia. Pela população, Arce é conhecido como pai do "milagre econômico".

Na gestão, Arce esteve a frente da nacionalização de empresas de hidrocarbonetos, telecomunicações e mineração na Bolívia. Na época, o PIB aumentou para 344% e a pobreza extrema saiu de 38% para 15%.

Arce foi eleito em outubro de 2020 e tem como vice o ex-chanceler David Choquehuanca.

Evo Morales e Luis Arce protagonizam uma disputa interna entre apoiadores, que iniciou em 2020. Morales criticou decisões de Arce e seus apoiadores.

Presidente da Bolívia é de esquerda ou de direita?

Arce faz parte do partido Movimento ao Socialismo (MAS-IPSP). O gestor já se colocou contra a produção ilegal de folhas de coca e o tráfico de drogas. A época da vitória nas eleições, especialistas comentaram que o político estaria novamente trazendo o socialismo ao poder.

O atual presidente comentou sobre Morales ao informar que ele só seria considerado para essa gestão, após resolver as pendências com o governo boliviano.

As frentes políticas do gestor quando esteve no ministério da Economia foram: promover o mercado interno, garantir a estabilidade do câmbio e incentivar políticas de industrialização dos recursos naturais.

Arce é considerado discreto e moderado, quando comparado a Morales.

Tentativa de golpe na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nesta quarta-feira (26) "mobilizações irregulares" de militares após tropas e tanques se posicionarem na frente da sede do governo em La Paz.

"Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada", escreveu o presidente na rede social X.

Legenda: A tentativa de golpe na Bolívia ocorreu nesta quarta-feira (26), conforme informou Luis Arce Foto: AFP

O ex-presidente Evo Morales afirmou que "um golpe de Estado" está sendo gestado na Bolívia. "Gesta-se o Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques se mobilizam na Praça Murillo", disse Morales na rede social X.

"Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia frente ao golpe de Estado que é gestado e liderado pelo general", declarou Juan José Zuñiga, comandante do exército, nas redes sociais.