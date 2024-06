Terremoto de magnitude 7.2 é registrado no Peru; autoridades descartam tsunami

Um terremoto de magnitude 7.2 foi registrado nessa quinta-feira (27) no Peru, na cidade de Arequipa, ao sul do país, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Não foram informados danos ou vítimas até o momento, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

O abalo sísmico ocorreu a uma profundidade de 42 km por volta de 00h36 no horário local (2h36 desta sexta em Brasília), a pouco mais de 8 km da costa de Caravelí, 780 km ao sul de Lima. Nas redes sociais, pessoas publicaram registros do momento do fenômeno.

O tremor foi sentido em Lima e na maioria da costa sul e central do Peru. A 41 km do epicentro fica a cidade de Chala, com cerca de 10 mil habitantes, e também de Yauca, com 2 mil pessoas.

O prefeito de Yauca, Juan Aranguren, declarou à rádio RPP que "muros de algumas casas caíram" e que a rodovia Pan-Americana, que passa pela região, sofreu rachaduras. "Crianças choravam, o terremoto foi forte", disse um morador.

O diretor do IGP, Hernando Tavera, destacou que "uma movimentação intensa do solo fez com que a população abandonasse suas casas".

Suspeita de tsunami descartada

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha emitiu inicialmente um alerta de tsunami, depois descartado pelas autoridades. "Desejo transmitir tranquilidade. O terremoto passou, estamos fazendo as primeiras avaliações e até agora não há vítimas fatais", disse o chefe de gabinete Gustavo Adrianzén, em nome do governo.

A Defesa Civil e o governo acionaram seus planos de emergência, realizando o monitoramento correspondente para avaliar os danos e determinar as ações a serem tomadas.

O Peru, com cerca de 33 milhões de habitantes, está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste da América e do leste da Ásia. Estas regiões sofrem a maior atividade sísmica do mundo, com pelo menos cem tremores perceptíveis à população por ano.