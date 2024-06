Ex-funcionária que foi demitida invade adega e causa prejuízo de R$ 13 milhões; veja vídeo

Uma mulher demitida de uma adega na Espanha foi presa por invadir o local e causar um prejuízo de R$ 13 milhões, ao deixar cinco barris de vinho tinto vazarem. O caso ocorreu em fevereiro, mas ela só foi encarcerada nesta quinta-feira (27) pela Guarda Civil de Valladolid. Cerca de 60 mil litros da bebida foram derramados.

A ação da ex-funcionária foi flagrada pela câmera de segurança da Cepa 21. É possível ver quando ela entra no local encapuzada e abre um dos tanques que armazenava a bebida.

Veja o momento da invasão:

Os barris que ela abriu continham os três vinhos mais comercializados da empresa, segundo a Guarda Civil. As informações são do portal g1.

Mulher vai a julgamento

Após investigação, foi desvendado que a suspeita possuía um contrato temporário válido por um ano com a empresa. Ela foi dispensada dos serviços dois dias antes de sabotar os barris.

"Desde o primeiro momento trabalhamos com a hipótese de que a autoria do delito seria de uma funcionária que conhecia perfeitamente as instalações e estava familiarizada com o maquinário e o processo de produção do vinho", informou relatório da polícia espanhola.

Após ser presa, a mulher foi ouvida e liberada após depoimento. Ela vai responder na Justiça em julgamento pelo tribunal de Valladolid, cidade da província de Burgos, localizada ao norte da Espanha.