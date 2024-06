Jiboia 'Ronaldo' dá à luz 14 filhotes durante isolamento na Inglaterra

Uma jiboia-vermelha, apontada inicialmente como macho, deu à luz a filhotes em um viveiro da Universidade de Portsmouth, na Inglaterra. Chamada de "Ronaldo", a cobra passará por uma reavaliação para confirmar o gênero. As informações são do g1.

O animal foi resgatado pela Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) e encaminhado para o viveiro da universidade. Desde então, a jiboia não teve convívio com outras cobras.

A instituição informou que os filhotes serão encaminhados para outros lares quando estiverem em condição adequada de saúde e manuseio.

PARTOGÊNESE

Especialistas acreditam que a jiboia Ronaldo teve uma partenogênese, processo que ocorre quando um óvulo se transforma em embrião sem fertilização. A condição, apesar de rara, ocorre em diversas espécies da natureza.

Pete Quinlan, funcionário da faculdade, cria cobras há 50 anos e nunca viu o fenômeno acontecer. "Os filhotes são clones de sua mãe, embora suas marcações sejam ligeiramente diferentes", disse.

"Ronaldo estava aparentando estar um pouco mais gordo do que o normal, como se tivesse comido uma grande refeição, mas nunca pensamos por um momento que ele, ou melhor, ela, estava grávida", declarou.