Banhista morre atingido por um raio após tentar retirar crianças do mar durante tempestade

Patrick Disposto, de 59 anos, morreu após ser atingido por um raio em uma praia de Jersey Shore, nos Estados Unidos, no último domingo (23). Ele já havia saído do mar, mas voltou para alertar um grupo de crianças que brincava no mar diante de uma tempestade iminente.

O banhista tinha saído há pouco tempo de J Street Beach, em Seaside Park, por volta de 19h. Ele estava acompanhado de sua namorada, Ruth Fussell, quando percebeu as nuvens ameaçadoras se aproximando rapidamente. As informações foram confirmadas pelo canal News 12, de Nova Jersey.

Ao perceber os raios e as nuvens carregadas, Patrick decidiu voltar à praia, pois notou que os salva-vidas da área já tinham ido embora.

Ruth contou ao canal sobre sua última conversa com o namorado. "Ele disse: Já volto. Eu disse: Você não tem que voltar", relatou.

Banhista foi encontrado na areia

Ao notar a demora de Patrick para retornar e o fato dele não atender o celular, Ruth decidiu ir à praia, 15 minutos depois. O banhista foi encontrado de bruços na areia, com uma pessoa desconhecida ao seu lado, gritando por socorro, e as crianças já não estavam mais à vista.

Ao perceber a situação, Ruth, que estava no caminhão a espera do companheiro, correu até o local e tentou reanimação cardiorrespiratória no namorado.

A vítima foi levada a um hospital próximo, mas foi declarado morto assim que deu entrada no centro médico.

"O seu ato de heroísmo foi o último ato da vida dele. Esse era o meu Patrick", desabafou Ruth.

Desde 1959, 86 pessoas foram mortas anualmente por raios nos Estados Unidos, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Visando evitar situações como essas, Seaside Park está em processo de instalação de três sistemas de alerta de raios para proteger sua praia de um quilômetro e meio de extensão, segundo o News 12.