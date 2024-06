General que liderou tentativa de golpe na Bolívia é preso

Juan José Zúñiga, comandante demitido do Exército boliviano, foi preso na noite desta quarta-feira (26) após liderar uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Luis Arce.

"Está preso, meu general!", informou o vice-ministro de Governo (Interior), Jhonny Aguilera, segundo imagens da emissora estatal. As autoridades capturaram Zúñiga, que foi conduzido até um veículo policial do lado de fora de um quartel militar.

Quem é general Zuñiga

De acordo com o jornal boliviano El Deber, Zuñiga era o Comandante Geral da nação desde 2022. Ele atuou no cargo sendo membro do alto escalão do Exército boliviano até sua demissão nesta semana.

A carreira do militar é cercada de polêmicas e acusações. Evo Morales apontou o nome de Zuñiga por envolvimento em um suposto plano para perseguir lideranças políticas, enquanto ele ocupava o cargo de Chefe do Estado-Maior.

O militar também foi acusado de corrupção devido ao desvio de até 2,7 milhões de bolivianos destinados a programas sociais. Com a repercussão do caso, Zuñiga foi sancionado com sete dias de prisão.

O jornal boliviano El Deber descreveu Zuñiga como um "especialista em inteligência militar" e um "espião a favor do governo", com conhecimento dos movimentos de políticos bolivianos. Ele ainda teria relação com movimentos sindicais, sendo chamado de "general do povo".

Tentativa de golpe na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou nesta quarta-feira (26) "mobilizações irregulares" de militares após tropas e tanques se posicionarem na frente da sede do governo em La Paz.

"Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada", escreveu o presidente na rede social X.

Legenda: A tentativa de golpe na Bolívia ocorreu nesta quarta-feira (26), conforme informou Luis Arce Foto: AFP

O ex-presidente Evo Morales afirmou que "um golpe de Estado" está sendo gestado na Bolívia. "Gesta-se o Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques se mobilizam na Praça Murillo", disse Morales na rede social X.