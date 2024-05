Entenda quem substitui Ebrahim Raisi, presidente do Irã, em caso de sucessão

O presidente do Irã, Ebrahim Raise, estava em um helicóptero que caiu na manhã deste domingo (19) por conta de más condições climáticas, conforme a TV estatal iraniana.

Em caso de uma eventual sucessão do líder iraniano, o vice-presidente deve assumir, mas não por muito tempo.

Entenda como funciona a sucessão do governo iraniano:

O vice-presidente Mohammad Mokhber deve assumir o cargo, conforme o artigo 131 da Constituição da República Islâmica

O líder supremo, Ali Khamenei, deve aprovar a sucessão para que ela de fato ocorra

Ainda conforme a constituição, um conselho composto pelo vice-presidente, pelo presidente do parlamento e pelo chefe do poder judiciário deve organizar eleições para a escolha de um novo presidente em prazo máximo de 50 dias

Raise tem 63 anos e foi eleito presidente em 2021. Pelo calendário atual, as eleições presidenciais devem acontecer em 2025.

Entenda o que aconteceu

O helicóptero em que viajava o presidente e sua comitiva caiu neste domingo ao tentar aterrissar na região de Varzaqa, que sofre com o mau tempo. As condições climáticas dificultam o resgate.

Raisi esteve no Azerbaijão na manhã deste domingo para inaugurar uma barragem com o presidente do país vizinho, Ilham Aliyev.