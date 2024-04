Cavalos militares fogem pelas ruas de Londres e deixam feridos; veja vídeo

Dois cavalos militares sem controle fugiram pelas ruas de Londres, após vários animais se soltarem na manhã desta quarta-feira (24). Segundo informações do jornal The Guardian, cinco pessoas ficaram feridas no incidente.

O serviço de ambulância de Londres disse que foi chamado às 8h25 devido a relatos de uma pessoa sendo atirada de um cavalo na Buckingham Palace Road, a poucos metros de onde está a casa da cavalaria oficial do reino britânico.

Em vídeos que circulam nas redes, os animais aparecem galopando descontroladamente entre os carros, e um deles aparenta estar coberto de sangue.

Um motorista de táxi teve as janelas do carro quebradas depois que um dos animais colidiu com o veículo. Um deles também bateu em um ônibus de turismo de dois andares que estava estacionado, quebrando o para-brisa.

Os animais foram recuperados, segundo disse um porta-voz do Exército. "Vários cavalos militares de trabalho se soltaram durante exercícios de rotina esta manhã. Todos os cavalos já foram recuperados e devolvidos ao acampamento. Vários funcionários e cavalos ficaram feridos e estão recebendo cuidados médicos apropriados", disse.