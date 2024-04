Nuvem de poeira deixa céu de Atenas, na Grécia, laranja; veja imagens

Nuvens de poeira encobriram parte da Grécia, nessa terça-feira (23), deixando o céu da capital Atenas alaranjado. Autoridades consideram o episódio um dos piores do tipo a atingir o país desde 2018 e emitiram avisos de perigo a saúde.

A névoa amarelo-laranja sufocou várias regiões, reduzindo a visibilidade e gerando alerta de risco respiratório. Nas redes sociais, residentes compartilharam imagens do evento.

Yea I witnessed the weirdest sky over Athens yesterday pic.twitter.com/m8zvkACwA0 — Electric KC⚡️ (@EKC_DAO) April 24, 2024

O fenômeno foi provocado por ventos fortes que transportaram poeira do deserto do Saara, no continente africano, através do Mar Mediterrâneo, para a nação europeia.

O serviço meteorológico grego informou, conforme o portal CNN, que as condições climáticas dessa terça favoreceram o movimento da nuvem de poeira e se manifestou em “concentrações aumentadas na atmosfera”, especialmente na região sul.

Legenda: Evento é considerado o pior do tipo desde 2018, conforme as autoridades locais Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Legenda: Nuvens de poeira se movendo do norte da África para a Grécia e outras regiões é um fenômeno ocasional Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

A previsão é que a poeira comece gradualmente a diminuir na manhã desta quarta-feira (24), e a partir do meio-dia (horário local) em diante deve limitar-se ao leste, conforme o órgão. Além da Grécia, o fenômeno também atingiu o Chipre, país do Mediterrâneo oriental.