Turista morre ao cair dentro de vulcão durante pose para foto na Indonésia

A turista Huang Lihong, de nacionalidade chinesa, morreu após cair da borda de uma cratera enquanto pousava para foto em um vulcão na Indonésia. O caso aconteceu no último sábado (20).

A chinesa, de 31 anos, e o seu marido Zhang Yong estavam na província de Java Oriental em uma visita guiada quando ocorreu o fatídico acidente. Ela teria tropeçado na roupa que usava. A mulher despencou por 75 metros.

Veja também Mundo Jornalista argentino revela abusos na família ao vivo: 'Degradante' Mundo Morre homem que ateou fogo em si na praça do tribunal onde Trump é julgado

O casal subiu até à cratera do vulcão Ijen na tentativa de ver o nascer do sol. O guia turístico diz ter avisado aos dois os pontos perigosos. Segundo ele, a turista estava a uma distância segura de dois a três metros da borda do vulcão, mas resolveu ir o mais perto possível da cratera para que sua foto ficasse melhor.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado como um acidente e a morte decorreu do impacto da queda de 75 metros de altura. O corpo de Huang Lihong deve ser levado para Bali antes de retornar à China, segundo o jornal Hongxing News.

O vulcão Ijen é um ponto turístico conhecido como "fogo azul" devido ao fenômeno natural que, ao liberar lava, permite a saída de grande quantidade de gás sulfúrico que, em combustão, liberam luz azul.