Morre homem que ateou fogo em si na praça do tribunal onde Trump é julgado

Morreu neste sábado (20) o homem que ateou fogo ao próprio corpo em frente ao tribunal de Nova York onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo julgado. Ele não resistiu aos ferimentos causados pelo ato.

Maxwell Azzarello, de Saint Augustine, Flórida, nasceu em 1987 e, segundo testemunhas, ele lançou panfletos para o alto antes do ocorrido. Depois, teria aberto um recipiente, derramado o conteúdo sobre o corpo e ateado fogo em si próprio com um isqueiro.

O caso aconteceu em uma praça perto do tribunal. Na sequência, segundo o g1, ele foi hospitalizado em estado grave na sexta-feira (19).

Como tudo ocorreu

A ação aconteceu pouco depois que o tribunal concluiu a seleção de jurados, 12 titulares e 6 suplentes, que vão decidir o destino de Trump.

O ex-presidente está sendo julgado por omitir pagamentos feitos à atriz pornô Stormy Daniels no auge da campanha presidencial de 2016. Na época, ele descreveu o dinheiro como gastos de campanha.

Legenda: Policial usa extintor após homem ter ateado fogo em si mesmo na praça do tribunal Foto: Brendan McDermid/Reuters

Apoiadores de Trump têm se manifestado na frente do tribunal desde segunda-feira (15), primeiro dia do julgamento, com a quantidade de pessoas diminuindo ao longo dos dias. O tribunal fica no centro de Manhattan e está fortemente guardado pela polícia.

Donald Trump é o primeiro ex-presidente da história dos EUA a ser julgado criminalmente.