Lei Joca: deputados defendem projeto para proteger animais em viagens aéreas

O Projeto de Lei 13/22, que tramita desde 2022 na Câmara Federal e agora é chamado de “Lei Joca” em referência ao caso do cachorro da raça golden retriever, que morreu em decorrência de um erro da companhia aérea Gol, voltou a receber atenção de parlamentares. A proposição busca instituir uma norma que regulamente o transporte de animais em viagens aéreas.

A ideia foi discutida por parlamentares na terça-feira (30), no mesmo dia que aconteceu uma reunião com a presença do tutor do cão Joca, João Fantazzini, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Veja também País Vídeo mostra últimos registros do cachorro Joca vivo em Fortaleza antes de embarcar para Guarulhos País ONGs e tutores de pets fazem protestos em aeroportos pedindo justiça pela morte do cão Joca em avião

No caso do cachorro Joca ele deveria ter sido levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para a cidade de Sinop (MT), mas acabou sendo colocado em um avião que tinha como destino a cidade de Fortaleza (CE). Logo, o trajeto que seria de duas horas e meia durou mais de oito horas.

Após o caso, a Gol suspendeu por 30 dias o transporte de animais no porão de suas aeronaves.

O que diz o projeto de lei?

O deputado federal Fred Costa (PRD) disse após reunião com o ministro dos Portos e Aeroportos e outros parlamentares, pontos sobre o Projeto de Lei 13/22, a “Lei Joca”, que regulamentaria o transporte seguro para animais.

De acordo com ele, foi feito parecer sobre o projeto de lei que regulamenta o transporte de animais nas cabines, respeitando a qualidade de vida dos animais nas caixas. “Dependendo do peso e espaço, dois assentos terão que ser adquiridos para que a gente possa transportar o animal ao lado do tutor”, disse o deputado.

O parlamentar acrescentou que o texto do projeto estabelece que, em viagens em que o tutor precise viajar longe do animal, será necessário que as companhias aéreas forneçam o rastreamento para monitorar o pet.

O tutor do cão Joca, João Fantazzini, afirmou que o encontro com as autoridades foi “satisfatório”. Ele se disse emocionado e tocado com a mobilização.