Cachorro Wilson foi visto por militares na Amazônia colombiana, mas se assustou e correu

Militares conseguiram encontrar pegadas recentes do cachorro Wilson, pastor belga de 6 anos que auxiliou a polícia a achar as crianças vítimas de acidente de avião na Amazônia colombiana.

Com as novas pistas, o general Helder Fernán Giraldo Bonilla, comandante das Forças Militares da Colômbia, acredita que o cão possa estar vivo. As informações do jornal El Espectador.

Em outro momento das investigações, o comandante chegou a afirmar que Wilson foi visto por militares na mata, mas se assustou e acabou fugindo. O oficial não revelou quando o episódio ocorreu.

Quem é o cachorro Wilson?

O cachorro Wilson é um pastor belga de 6 anos que auxiliou a polícia colombiana a encontrar as quatro crianças desaparecidas após queda de avião em floresta.

Em relato para polícia, Lesly, menina de 13 anos que cuidou dos irmãos mais novos, disse que Wilson se aproximava das crianças, ficava um tempo e depois sumia.

Foto: Divulgação

Helder Fernán considera a possibilidade de Wilson ter tentado avisar o tutor sobre a localização das crianças, entretanto, acabou se desorientando na mata.

"Não deixaremos nenhum soldado para trás", enfatizou o general Bonilla. Centenas de oficiais continuam nas buscas pelo cachorro. O caso comoveu a Colômbia e um abaixo-assinado foi feito para pedir que as Forças não abandonem as buscas. Nesta quarta-feira (14), a petição soma mais de 68 mil assinaturas.