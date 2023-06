Avô desmente que mãe de crianças encontradas em floresta na Colômbia tenha sobrevivido por 4 dias

Avô das quatro crianças indígenas que ficaram perdidas na floresta Amazônica da Colômbia, Narciso Mucutuy desmentiu nessa terça-feira (13) que a filha, mãe dos irmãos, tenham permanecido viva por cerca de quatro dias após a queda do avião em que estava a família. A versão de que Magdalena Mucutuy não morrera logo após o acidente foi contada pelo companheiro dela, pai dos pequenos mais novos, Manuel Miller Ranoque.

No domingo (11), o homem disse que a enteada mais velha, Lesly, relatou que a genitora não havia falecido em seguida da queda da aeronave.

"A única coisa que ela esclareceu é que sua mãe ficou viva por quatro dias. Então, antes de morrer, talvez a mãe tenha dito a eles: 'Vão embora que vocês vão encontrar quem é o pai de vocês'", disse Manuel Ranoque na ocasião.

No entanto, a história foi contestada pelo pai de Magdalena Mucutuy, em entrevista ao portal colombiano Semana, publicada nessa terça-feira.

Narciso Mucutuy Avô materno das crianças encontradas na Amazônia colombiana A mesma menina [Lesly] conta que os três [adultos] ali mesmo, quando o avião caiu, estavam mortos. Se a pessoa que disse que minha filha Magdalena estava viva três ou quatro dias, é mentira, porque naquele momento quem olhou para eles para dizer que ela está viva, é mentira."

O patriarca deseja ficar com a guarda dos irmãos e acusa o genro de agredir a filha. Ao periódico local, declarou que ele e a esposa devem pedir à assistência social do País, que detém a guarda das crianças enquanto permanecem internadas, para que elas fiquem com os avós maternos.

Manuel Ranoque assumiu a violência doméstica e disse tinha uma relação conflituosa com Magdalena, mas defendeu que o assunto era algo privado. "Verbalmente às vezes sim. Fisicamente muito pouco, porque tínhamos mais brigas de palavras", explicou.

Criança mais velha alucinava quando foi achada

Ainda conforme Narciso Mucutuy, Lesly relatou que momentos antes de o grupo ser resgatado, na última sexta-feira (9), ela estava tendo alucinações. Devido à fraqueza, os irmãos não conseguiam mais se movimentar sozinhos quando foram resgatados pelas autoridades colombianas.

Narciso Mucutuy Avô materno das crianças encontradas na Amazônia colombiana A menina me disse que não tinha mais fôlego, não tinha mais forças, se sentia fraca. Ela perdeu a memória, teve visões e viu luzes. Foi aí que eles já ficaram parados naquele lugar. Não podiam mais andar.”

A experiência adquirida pela primogênita sobre o saberes do povo indígena foi o que garantiu a sobrevivência do grupo, conforme o ancião.

“O que a menina disse é que não tinha medo de nada, estava perdida em pensamentos devido ao susto que teve. Nós, indígenas, começamos a ensiná-los aos poucos desde os três anos de idade, e quando eles têm cinco anos nós os levamos para a selva”, explicou Narciso Mucutuy.

O avião que transportava os irmãos, a mãe deles e outros dois adultos, entre eles o piloto, caiu na floresta Amazônica no dia 1º de maio deste ano. Somente as crianças sobreviveram.

O avô relatou que, nos primeiros dias após o acidente, o grupo permaneceu próximo à aeronave e recolheu parte dos mantimentos que Magdalena transportava, em especial uma porção de farinha de mandioca e leite na mamadeira para a bebê, que completou um ano durante o tempo perdida na selva. "Assim que acabou, eles começaram a buscar frutas silvestres", disse.