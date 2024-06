Em tratamento contra câncer, Kate Middleton retoma as atividades públicas neste sábado

A princesa Kate Middleton compartilhou, nesta sexta-feira (14), a primeira imagem pública desde que revelou estar em tratamento contra um câncer, ainda em março deste ano. "Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins", disse ela.

Kate anunciou o diagnóstico da doença no dia 22 de março, revelando que o teria descoberto após uma cirurgia abdominal no início de 2024. Na época, a princesa de Gales pontuou que estava bem.

Veja a publicação:

Agora, ela afirmou que está "vivendo um dia de cada vez". "Estou aprendendo a ser paciente, especialmente com a incerteza. Estou vivendo um dia de cada vez, ouvindo meu corpo e permitindo-me este tempo necessário para me curar", continuou.

Ainda logo após da revelação, o gabinete de comunicação da família real declarou que não iria fornecer atualizações frequentes sobre o estado de saúde da princesa. A liberação para as funções públicas, reforçou o comunicado, também só seria possível conforme o aval médico.

Aparição pública

Kate Middleton aproveitou a aparição para confirmar que vai participar do Desfile de Aniversário do rei Charles III, marcado para este sábado (15). Esta será primeira saída pública desde o anúncio do câncer.

"Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário (...) e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora saiba que ainda não estou fora de perigo", complementou.

O Desfile de Aniversário do Rei é uma celebração oficial no calendário monárquico e foi realizada pela primeira vez no reinado de Charles II, entre 1660 e 1685, se tornando algo anual apenas em 1760. Apesar disso, o aniversário de Charles III só é comemorado, de fato, em novembro.

No fim, Kate agradeceu o apoio que tem recebido do público. "Realmente fizeram uma enorme diferença para mim e para William, ajudando-nos a passar por alguns dos momentos mais difíceis", finalizou.