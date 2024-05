Kate Middleton perdeu 15 kg devido à quimioterapia em meio a tratamento de câncer, diz jornal

Devido ao tratamento que enfrenta contra o câncer, a princesa de Gales, Kate Middleton, perdeu 15 kg e estaria "irreconhecível", segundo afirmou o jornal espanhol EL Nacional.

No último mês de março, após ficar meses sem aparecer publicamente, a princesa revelou que está passando por sessões de quimioterapia, mas não informou o local do tumor.

Ainda segundo o jornal, Kate Middleton tem deixado os integrantes da família real preocupados com a perda de peso, pois ela já tinha o corpo magro antes do diagnóstico. Fontes afirmam, no entanto, que "o tratamento ocorre dentro da normalidade".

William atualiza quadro

No começo do mês, o Príncipe William compartilhou o estado de saúde da esposa no St. Mary’s Community Hospital, nas Ilhas Scilly. O futuro rei disse que a princesa "está bem".

Na época em que anunciou o tratamento, Kate disse que estava bem, mas o gabinete do casal informou que não atualizaria a sociedade regularmente sobre o estado de saúde da princesa de Gales. Além disso, os assessores disseram que ela não retornaria às suas funções públicas até que os médicos garantissem que ela estava bem o suficiente.