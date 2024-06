'Casa mais triste do mundo' tem luxo e vista privilegiada, mas não consegue ser vendida; entenda

Uma mansão luxuosa localizada em Devon, na Inglaterra, ganhou a fama de 'a casa mais triste do mundo' após ser negociada por milhões, mas nunca ter sido vendida. A propriedade era o sonho de Edward Short, mas acabou virando um pesadelo e continua disponível no site de uma corretora de imóveis.

"Casa de 5 quartos, posicionada em seu próprio penhasco privado em Devon (Inglaterra), foi apresentada no Grand Designs e oferece vistas espetaculares da costa", diz o anúncio da mansão. A propriedade ainda conta com borda infinita e espaço para lazer e festas.

Legenda: Casa foi construída por Edward Short Foto: Divulgação/Match Property

Ao todo, a mansão ocupa 12 mil metros quadrados. Ela foi mostrada no programa 'Grand Designs', do Channel 4, que detalhou as inspirações em um farol e os cômodos luxuosos construídos para deixar o local ainda maior.

A história da tristeza, inclusive, vem do próprio dono, que precisou lidar com uma série de infortúnios durante a construção. A mansão passou longos 12 anos para ser entregue e Edward ainda precisou lidar com um divórcio no meio tempo.

Não bastasse a demora, Edward acumulou uma dívida equivalente a R$ 47,7 milhões, mas após o divórcio começou a vê-la de forma desinteressada e nunca chegou a morar no local de fato.

A primeira tentativa de venda ocorreu em 2022, segundo o Daily Mirror, quando ele decidiu cobrar R$ 75 milhões. Sem sucesso, entretanto, ele precisou baixar o valor em 53%, oferecendo-a por R$ 35,4 milhões.

"É uma história fabulosa. Uma história de arrogância, exagero e destruição, de coisas da vida pessoal", comentou o designer Kevin McCloud, do 'Grand Designs'. Atualmente, o local tem atraído comediantes e celebridades, mas ainda não foi vendido.