Brasileira é multada após visitar praia proibida na Itália e postar vídeo em redes sociais

Uma brasileira que passava as férias na Ilha da Sardenha, no sul da Itália, publicou vídeos na praia de Rosa di Budelli, no arquipélago La Maddalena. No entanto, a guia de turismo Rogéria Fincato foi multada em 300 euros, uma vez que a visitação ao local é proibida. A interdição para banhistas é uma forma de garantir que as areias da praia recuperem sua cor rosada, provenientes das conchas calcárias.

Rogéria Fincato compartilhou algumas gravações da visita à praia italiana em seu Instagram, com 36 mil seguidores. Com a repercussão dos vídeos, a guia privou sua conta.

"Indo conhecer a famosa #praiarosa", escreveu a brasileira no primeiro vídeo feito no local, protegido há mais de 20 anos.

Os vídeos e fotos, acompanhados de descrições e músicas, geraram indignação em diversos seguidores, incluindo ambientalistas que criticaram duramente a influenciadora.

Com a repercussão dos vídeos, a Guarda Costeira de La Maddalena recebeu diversas denúncias e abriu uma investigação para identificar a brasileira, que foi localizada em Dubai, onde reside. Em seguida, os agentes a multaram devido à violação de regras e proibição de aproximação e desembarque em Rosa di Budelli.

A Guarda Costeira apurou também que o barco em que a brasileira estava não tinha autorização de entrada, assim como não foi emitida nenhuma aprovação ao operador comercial que alugou o barco. Por isso, uma multa de 1,5 mil euros foi aplicada.