'Nostradamus da Índia': vidente prevê que Terceira Guerra Mundial poderá ter início na terça (18)

Um homem conhecido como o “Nostradamus indiano” — por alegar ter o dom de prever o futuro, assim como o astrólogo francês do século XIV, Michel de Nostredame — diz que a Terceira Guerra Mundial terá início na próxima terça-feira (18). Kushal Kumar, que é astrólogo, afirma que o conflito será arrasador e irá acabar com a vida na terra.

Kumar é conhecido por ter previsões de impacto mundial. Segundo ele, em um relato publicado no seu perfil no LinkedIn, a guerra que se aproxima terá várias frentes: Israel x Hamas, Coreia do Sul x Coreia do Norte, China x Taiwan e OTAN x Rússia.

Veja também Mundo Veja vídeos que mostram resgate de 4 reféns do Hamas por Israel Mundo Pai de um dos reféns resgatados no sábado morreu na véspera da libertação do filho

Eventos recentes e alinhamentos astrológicos teriam dado indícios para o vidente. A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em 19 de maio, foi citada por ele como um catalisador da catástrofe. De acordo com o indiano, a combinação dos acontecimentos irá desencadear a Terceira Guerra.

“O impulso planetário mais forte para desencadear a Terceira Guerra Mundial será na terça-feira, 18 de junho de 2024, embora os dias 10 e 29 de junho também possam ser significativos”, escreveu ele na rede social voltada para o mercado profissional.

Um atraso na deflagração do conflito, no entanto, não é descartado. Pelo que o astrólogo apontou, apesar do possível adiamento, o início da guerra não deverá passar de 29 de junho. “Observemos o cenário de guerra em desenvolvimento em pontos críticos em todo o mundo com o passar dos dias”, declarou.

Legenda: Indiano publica previsões nas redes sociais e diz ter antecipado outros eventos mundiais recentes. Foto: Reprodução / LinkedIn

Conforme publicou o Uol, com informações do jornal indiano Hindu News Daily, no raio de previsão de Kumar estão conflitos em áreas como Coreia, China-Taiwan, Oriente Médio e Ucrânia-Rússia.

Ele destacou ainda que a raiva da OTAN poderá se manifestar. “A turbulência no cenário político não pode ser descartada. Em suma, os movimentos planetários contemporâneos indicam que o Exército assumirá o controle total onde quer que seja fraco”, descreveu o “Nostradamus indiano”.

Kumar argumenta que outros eventos mundiais foram previstos por ele ao longo dos últimos anos, como as guerras entre Israel e o Hamas e entre China e Taiwan.