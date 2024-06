Pai de um dos reféns resgatados no sábado morreu na véspera da libertação do filho "Meu irmão morreu de tristeza e não pôde ver Almog novamente. Ele não aguentou", declarou a irmã do falecido

Escrito por AFP , 16:38 - 09 de Junho de 2024 Atualizado às 16:55